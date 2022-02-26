Украина выстояла и успешно отбивает атаки России, обстрелы жилых домов – это окончательный аргумент для мира, чтобы остановить РФ. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Могу начать это обращение с хорошей новости. Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем, что мы защищаем. Страну, землю, будущее детей", – заявил он.

Президент заявил, что Киев и ключевые города вокруг него контролируются украинскими силами. РФ хотела поставить в столице своих марионеток, но этот замысел сорван – у РФ нет никакого преимущества.

По его словам, ночью шли бои на улицах, в небе Киева, и пригородах. Россия применяла все – беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант. Оккупанты используют очень подлую тактику – бьют по жилым кварталам и пытаются уничтожить энергетические объекты.

"Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома – это окончательный довод для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие", – заявил Зеленский.

По его словам, Украина доказала, что заслужила право получить членство в ЕС, а сейчас – решающий момент, чтобы его предоставить. Зеленский обсудил это с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Евросовета Шарлем Мишелем.

Он также призвал Германию и Венгрию набраться мужества, чтобы отключить Россию от SWIFT. При этом он добавил, что антивоенная коалиция действует – и в Украину идет оружие с оборудованием.

Зеленский призвал украинцев, которые могут это делать, уничтожать и останавливать оккупантов. Всех, кто может вернуться в страну, он призвал возвращаться, чтобы защищать ее и потом отстраивать. Все друзья с Украиной тоже могут приехать и получить оружие – скоро будут детали, как это сделать.

Президент наградил званием Героя Украины посмертно сапера Виталия Скакуна, который ценой жизни взорвал мост.

Он в очередной раз призвал россиян сказать своей власти, чтобы она остановила войну. Президент поблагодари за эту реакцию Дудя, Меладзе, Ахеджакову и тысячи других россиян, которые уже выступили с такой реакцией.

Марк Сировой

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