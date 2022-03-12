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Обращение Арестовича: Люди, возвращайтесь к работе, иначе экономике наступит швах – видео видео

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12.03.2022, 12:58
Алексей Арестович (фото — facebook.com.alexey.arestovich)
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Жителям центральных, западных областей Украины, тех мест, где нет боевых действий, нужно возвращаться к нормальной – насколько это возможно – жизни и запустить нормальную социально-экономическую деятельность, чтобы у страны был крепкий тыл. Потому что разваленная экономика – это одна из главных целей российских оккупантов, подчеркнул советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, там, где нет войны, "пора выходить из режима "праздника непослушания" и запускать экономику – хотя бы пока что только малую". Речь о небольших магазинах, предприятиях, других рабочих местам.

"Если мы будем так продолжать, то экономике наступит швах. Причем наступит очень конкретный, как с малой, так и с крупной экономикой", – сказал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что тем областям и районам, куда не дошли боевые действия, "практически ничего не угрожает".

"Конечно, бывают удары по аэродромам: Луцк, Ивано-Франковск. Но это же аэродром. Это не маленькие киоски, магазины и все остальное. Говорят, "нет рабочих мест". А мне пишут, что есть; наоборот, ищут людей, которые хотели бы поработать. Надо выходить на работу. Поймите, мы практически везде остановили врага: они никуда не наступают. Самое время начать возвращаться к нормальной жизни (насколько это возможно)", – отметил Арестович.

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Он добавил, что у украинцев сейчас две проблемы: фронт и тыл, и тыл – это не там, где отсиживаются, а где обеспечивают работу фронта.

"Если вы не начнете нормальный образ жизни, не запустите снова работу и экономику, то угрожает нам очень многое. Начиная с того, что (такими темпами) скоро ни у кого не будет денег, запас которых на месяц-два максимум, заканчивая тем, что начнет распадаться социальная ткань общества – и социальный кризис начнет превращаться в политический. А последнего нам в тылу только не хватало: это цель, о которой наши враги мечтают", – подчеркнул он.

Арестович призвал разблокировать усеянные всевозможными блокпостами дороги на той территории, где нет боевых действий, чтобы убрать заторы и чтобы нормально заработала логистика.

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Евгений Пилипенко
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экономика Алексей Арестович
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