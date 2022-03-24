Президент Владимир Зеленский записал новое обращение: он заявил, что Украина воюет за независимость, и призвал весь мир остановить войну. Видео он опубликовал в Facebook.

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"Мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарен каждому, кто действует в поддержку Украины, в поддержку свободы. Но война продолжается. Террор против мирных людей продолжается. Уже луна! Так долго! Это разбивает сердце мне, всем украинцам и каждому свободному человеку на земле. Потому я прошу вас выступить против войны!" – заявил он.

Марк Сировой

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