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"Это война за независимость". Зеленский записал новое обращение – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 00:34
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Президент Владимир Зеленский записал новое обращение: он заявил, что Украина воюет за независимость, и призвал весь мир остановить войну. Видео он опубликовал в Facebook.

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"Мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарен каждому, кто действует в поддержку Украины, в поддержку свободы. Но война продолжается. Террор против мирных людей продолжается. Уже луна! Так долго! Это разбивает сердце мне, всем украинцам и каждому свободному человеку на земле. Потому я прошу вас выступить против войны!" – заявил он.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский война обращение
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