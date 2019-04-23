Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В ОБСЕ говорят, что прямого вмешательства не было, однако украинское информационное пространство не свободно от российского влияния

Реклама
Реклама

Наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали четких доказательств вмешательства России в украинские президентские выборы. Об этом сказал глава наблюдателей организации Гиорги Церетели, передает Радио Свобода.

"Но сегодня вмешиваться очень легко через пропаганду, очень легко через социальные сети…Мы не можем сказать, что украинское информационное пространство свободно от российского вмешательства", - добавил он.

Реклама

При этом, Церетели добавил, что нет однозначных выводов, повлияло ли такое вмешательство на результат выборов.

22 апреля ОБСЕ опубликовала предварительные выводы, согласно которым президентские выборы в Украине были конкурентными и проводились с уважением основных свобод. Общественная сеть ОПОРА, в свою очередь, назвала три наиболее типичных нарушения, зафиксированных во время первого и второго тура президентских выборов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, обсе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ОБСЕ: Прямого вмешательства России в выборы не было – видео
ОБСЕ: Прямого вмешательства России в выборы не было – видео
Савченко заявила, что поддержит Зеленского: видео
Савченко заявила, что поддержит Зеленского: видео
На Филиппинах - мощное землетрясение, 11 погибших: фото, видео
На Филиппинах - мощное землетрясение, 11 погибших: фото, видео
ТЭК Беларусь остановила экспорт бензина в Украину. Пора волноваться?
Кандидат на пост главы ЕК хочет остановить Северный поток-2
ТЭК Кандидат на пост главы ЕК хочет остановить Северный поток-2
Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину
ТЭК Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
ОБСЕ: Прямого вмешательства России в выборы не было – видео
ОБСЕ: Прямого вмешательства России в выборы не было – видео
Савченко заявила, что поддержит Зеленского: видео
Савченко заявила, что поддержит Зеленского: видео 14:35
В Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фото
В Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фото 12:59
На Филиппинах - мощное землетрясение, 11 погибших: фото, видео
На Филиппинах - мощное землетрясение, 11 погибших: фото, видео 11:39
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 