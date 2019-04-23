ОБСЕ: Прямого вмешательства России в выборы не было – видео

Наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали четких доказательств вмешательства России в украинские президентские выборы. Об этом сказал глава наблюдателей организации Гиорги Церетели, передает Радио Свобода.

"Но сегодня вмешиваться очень легко через пропаганду, очень легко через социальные сети…Мы не можем сказать, что украинское информационное пространство свободно от российского вмешательства", - добавил он.

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При этом, Церетели добавил, что нет однозначных выводов, повлияло ли такое вмешательство на результат выборов.

22 апреля ОБСЕ опубликовала предварительные выводы, согласно которым президентские выборы в Украине были конкурентными и проводились с уважением основных свобод. Общественная сеть ОПОРА, в свою очередь, назвала три наиболее типичных нарушения, зафиксированных во время первого и второго тура президентских выборов.