Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ показало момент падения и детонации российского штурмовика Су-25 "Грач", которое произошло утром 7 апреля в районе Марьинки в Донецкой области.

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ДШВ уточнили, что самолет врага в актив себе записало подразделение противовоздушной обороны одной из воинских частей.

На видео заметно (слева в кадре), что летчик успел катапультироваться. Неизвестно, был он один или летал в паре.

СПРАВКА. Су-25 "Грач" — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных конфликтов.

Падение Су-25 и других боевых машин оккупантов вдоль линии фронта происходит едва ли не ежедневно. Тем не менее Россия сохраняет большое преимущество в количестве самолетов и вертолетов в сравнении с Украиной.

Наиболее ожесточенные бои на 7 апреля идут за Марьинку (там было отбито 19 атак) и Бахмут.

Євген Пилипенко

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