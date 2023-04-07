UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Огненное крушение российского Су-25: появилось видео момента падения штурмовика оккупантов видео

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 13:55
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ показало момент падения и детонации российского штурмовика Су-25 "Грач", которое произошло утром 7 апреля в районе Марьинки в Донецкой области.

ДШВ уточнили, что самолет врага в актив себе записало подразделение противовоздушной обороны одной из воинских частей.

На видео заметно (слева в кадре), что летчик успел катапультироваться. Неизвестно, был он один или летал в паре.

СПРАВКА. Су-25 "Грач" — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных конфликтов.

  • Падение Су-25 и других боевых машин оккупантов вдоль линии фронта происходит едва ли не ежедневно. Тем не менее Россия сохраняет большое преимущество в количестве самолетов и вертолетов в сравнении с Украиной.
  • Наиболее ожесточенные бои на 7 апреля идут за Марьинку (там было отбито 19 атак) и Бахмут.
Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасамолетМарьинкаштурмовиксу-25
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 