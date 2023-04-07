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Марьинка. Бойцы ВСУ отправили в "вечный полет" российский штурмовик Су-25 — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 13:03
Марьинка. Бойцы ВСУ отправили в
Штурмовик Су-25 (Фото: ресурс оккупантов)

Вооруженные Силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 в районе Марьинки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Военные заявляют, что в Донецкой области в районе Марьинки был уничтожен самолет Су-25.
Утром Генштаб писал, что вблизи Донецка захватчики атаковали около Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имели.
Наиболее ожесточенные бои идут за Марьинку, там было отбито 19 атак. 
СПРАВКА. Су-25 "Грач" — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных конфликтов.

Читайте также: Россия будет менять основные цели своих ракет и дронов с энергетических на военные – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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