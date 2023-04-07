Марьинка. Бойцы ВСУ отправили в "вечный полет" российский штурмовик Су-25 — Генштаб

Вооруженные Силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 в районе Марьинки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Военные заявляют, что в Донецкой области в районе Марьинки был уничтожен самолет Су-25.

Утром Генштаб писал, что вблизи Донецка захватчики атаковали около Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имели.

Наиболее ожесточенные бои идут за Марьинку, там было отбито 19 атак.

Дмитро Гриниченко

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