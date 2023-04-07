Генштаб: Жестокие бои в Бахмуте, РФ пытается отрезать город, штурмует Марьинку — карта
Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что враг сосредоточен на наступлении в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ отбили более 40 атак за сутки.
На Лиманском направлении оккупанты безуспешно наступали в районах Кременной и Спорного.
Продолжаются штурмы Бахмута и попытки полного захвата города, идут жестокие бои. За сутки РФ атаковала в районах Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы — Силы обороны отбили 16 атак противника.
Вблизи Донецка захватчики атаковали около Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имели. Наиболее ожесточенные бои идут за Марьинку, там было отбито 19 атак.
Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, уничтожены БПЛА "Орлан-10", Supercam и "Ланцет-3", а также три корректируемые авиационные бомбы.
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