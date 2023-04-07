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Генштаб: Жестокие бои в Бахмуте, РФ пытается отрезать город, штурмует Марьинку — карта

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 06:52
Генштаб: Жестокие бои в Бахмуте, РФ пытается отрезать город, штурмует Марьинку — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что враг сосредоточен на наступлении в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ отбили более 40 атак за сутки.

На Лиманском направлении оккупанты безуспешно наступали в районах Кременной и Спорного. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжаются штурмы Бахмута и попытки полного захвата города, идут жестокие бои. За сутки РФ атаковала в районах Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы — Силы обороны отбили 16 атак противника.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка захватчики атаковали около Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имели. Наиболее ожесточенные бои идут за Марьинку, там было отбито 19 атак. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, уничтожены БПЛА "Орлан-10", Supercam и "Ланцет-3", а также три корректируемые авиационные бомбы.

Ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения пехоты, два склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

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Дмитро Гриниченко
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