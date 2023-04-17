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"Оскар за самую короткую и яркую роль". Оккупант полез в окоп вслед за гранатой: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 23:11
Видео: 81 бригада
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81-я отдельная аэромобильная бригада опубликовала видео, как российский оккупант полез в окоп, в который только что была сброшена граната с дрона.

На опубликованных кадрах граната прилетает в окоп на вражеской позиции, сразу после чего туда поспешил россиянин.

"За самую короткую и яркую роль сегодня получает Оскар вот этот российский солдат. Аплодисментов не будет, равно как и продолжения сцены. Спасибо актеру за участие", – говорится в подписи к видео.

  • По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские защитники уничтожили около 182 660 оккупантов.

Смотрите также: ССО показали видео работы снайперов в Бахмуте. Цели – прежде всего штурмовики РФ

Оксана Житнюк
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войнаграната81 бригада
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