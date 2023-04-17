81-я отдельная аэромобильная бригада опубликовала видео, как российский оккупант полез в окоп, в который только что была сброшена граната с дрона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На опубликованных кадрах граната прилетает в окоп на вражеской позиции, сразу после чего туда поспешил россиянин.

"За самую короткую и яркую роль сегодня получает Оскар вот этот российский солдат. Аплодисментов не будет, равно как и продолжения сцены. Спасибо актеру за участие", – говорится в подписи к видео.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские защитники уничтожили около 182 660 оккупантов.

Смотрите также: ССО показали видео работы снайперов в Бахмуте. Цели – прежде всего штурмовики РФ

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.