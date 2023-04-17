81-я отдельная аэромобильная бригада опубликовала видео, как российский оккупант полез в окоп, в который только что была сброшена граната с дрона.
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На опубликованных кадрах граната прилетает в окоп на вражеской позиции, сразу после чего туда поспешил россиянин.
"За самую короткую и яркую роль сегодня получает Оскар вот этот российский солдат. Аплодисментов не будет, равно как и продолжения сцены. Спасибо актеру за участие", – говорится в подписи к видео.
- По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские защитники уничтожили около 182 660 оккупантов.
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