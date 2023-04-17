Потери: ВСУ уничтожили 590 россиян, сожгли 23 единицы техники и девять артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 590 российских оккупантов, сожгли 23 единицы техники и девять артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне сосредоточены на захвате Бахмута и Марьинки, а также усилили применение авиации на фронте, ВСУ отбили более 60 атак на Донбассе за сутки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 182660 (+590),
— танков — 3660 (+3),
— боевых бронированных машин — 7087 (+4),
— артиллерийских систем — 2804 (+9),
— РСЗО — 538,
— средств ПВО — 285 (+1),
— самолетов — 308,
— вертолетов — 293,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2347 (+8),
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5672 (+14),
— специальной техники — 328 (+2).
В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными, сообщили ранее в Генштабе. Россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.
- Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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