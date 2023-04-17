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Генштаб: Россия бросает все силы на Бахмут и Марьинку, усилила бомбежки авиацией — карта

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 06:39
Генштаб: Россия бросает все силы на Бахмут и Марьинку, усилила бомбежки авиацией — карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты сосредоточены на захвате Бахмута и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили более 60 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что противник несет значительные потери, но продолжает атаковать в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, активно применяет оперативно-тактическую и армейскую (вертолеты) авиацию. 
В эпицентре остаются Бахмут и Марьинка. На Лиманском направлении россияне пытались наступать в районе севернее Григоровки и вблизи Спорного, ничего не вышло. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)
Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут, враг безуспешно атаковал в районах Хромового и Ивановского. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка захватчики наступали около Новокалиново, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского, успеха не имели. Также были отбиты многочисленные атаки в районе Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу. Сбито два беспилотника "Орлан-10", один БПЛА "Элерон" и дрон-камикадзе "Ланцет". 
Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения пехоты, склад горюче-смазочных материалов и два склада боеприпасов. 

В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными, сообщили ранее в Генштабе. Россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.

  • Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Смотрите также: Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отбивали атаки превосходящих сил оккупантов

Дмитро Гриниченко
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