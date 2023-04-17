Генштаб: Россия бросает все силы на Бахмут и Марьинку, усилила бомбежки авиацией — карта

Российские оккупанты сосредоточены на захвате Бахмута и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили более 60 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник несет значительные потери, но продолжает атаковать в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, активно применяет оперативно-тактическую и армейскую (вертолеты) авиацию.

В эпицентре остаются Бахмут и Марьинка. На Лиманском направлении россияне пытались наступать в районе севернее Григоровки и вблизи Спорного, ничего не вышло.





Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут, враг безуспешно атаковал в районах Хромового и Ивановского.

Вблизи Донецка захватчики наступали около Новокалиново, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского, успеха не имели. Также были отбиты многочисленные атаки в районе Марьинки.

Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу. Сбито два беспилотника "Орлан-10", один БПЛА "Элерон" и дрон-камикадзе "Ланцет".

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения пехоты, склад горюче-смазочных материалов и два склада боеприпасов.

Дмитро Гриниченко

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