"Основная линия - Медведчук". СБУ публикует видео с Нагорным

На видео и аудио бизнесмен рассказывает о том, кто должен был курировать его деятельность и через кого должно быть проводиться финансирование

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СБУ опубликовала видео и аудиозаписи переговоров бизнесмена Тимофея Нагорного, подозреваемого в государственной измене.

На записях Нагорный рассказывает, что сотрудничал с российскими спецслужбами и должен был получить от них деньги на создание пророссийской политической партии в Украине.

"Они (РФ - ред.) действуют через нескольких разных рук влияния…Основная линия – Медчедчук, еще одна линия – Сурков (помощник президента РФ - ред.) Я с тем, и с тем встречался", - говорит на видео Нагорный.

На аудиозаписи якобы Нагорный рассказывает, что россияне во время вербовки обещали ему всестороннюю помощь. В качестве главы пророссийской силы в Украине, он должен был выступать за внеблоковый статус Украины, за предоставление русскому языку статуса государственного и "если Украина пойдет в ЕС, то пойдет вместе с Россией".

Бизнесмен также утверждает, что ведет переговоры с россиянами 2013-го года, "был и в администрации, и в Госдуме, и на Лубянке". Финансирование деятельности Нагорного должно было, согласно опубликованному видео, осуществляться "через Азарова, через Клюева".

Сегодня во время заседания суда по избранию меры пресечения Нагорный подтвердил, что писал президенту РФ Владимиру Путину, но обвинения в государственной измене - отрицает. Апелляционнный суд постановил взять бизнесмена под стражу до 30 ноября без права внесения залога, тем самым отменив предыдущее решение суда, которым предусматривалось право внесения залога.