Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на попытках взять Николаев, а также на Донбассе, в частности, на захвате Мариуполя. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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"В Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях ситуация остается более спокойной, противник часть своих войск перебрасывает на юг или восток нашей страны", – рассказал он.
Тут, на этих направлениях, враг становится в оборону и атакующих действий не проводит.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ "нанесли сокрушительные удары" по месту сосредоточения противника в Херсонской области, в зоне ООС и Киевской области.
За минувшие сутки силы ПВО сбили по меньшей мере семь воздушных целей: четыре самолета, два вертолета, один дрон оперативно-тактического уровня ВС РФ. Сколько сбито крылатых ракет, устанавливается.
По словам Арестовича, россияне "мстили" за свои потери тем, что продолжили наносить ракетные удары по городам Украины.
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