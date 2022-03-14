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Основные усилия войска РФ сосредоточили на Мариуполе, Николаеве и зоне ООС – Арестович видео

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 15:52
Алексей Арестович (фото - пресс-служба Офиса президента)
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Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на попытках взять Николаев, а также на Донбассе, в частности, на захвате Мариуполя. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"В Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях ситуация остается более спокойной, противник часть своих войск перебрасывает на юг или восток нашей страны", – рассказал он.

Тут, на этих направлениях, враг становится в оборону и атакующих действий не проводит. 

Ракетные войска и артиллерия ВСУ "нанесли сокрушительные удары" по месту сосредоточения противника в Херсонской области, в зоне ООС и Киевской области.

За минувшие сутки силы ПВО сбили по меньшей мере семь воздушных целей: четыре самолета, два вертолета, один дрон оперативно-тактического уровня ВС РФ. Сколько сбито крылатых ракет, устанавливается.

По словам Арестовича, россияне "мстили" за свои потери тем, что продолжили наносить ракетные удары по городам Украины.

Евгений Пилипенко
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сводка Алексей Арестович
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