Медиаканал фандрейзинговой платформы United24 показал видео из освобожденного в сентябре Высокополья Херсонской области с историями местных жителей о тяжелом периоде российской оккупации.

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80% освобожденного поселка городского типа разрушено. После деоккупации в населенный пункт вернулись 270 жителей из примерно 4000.

Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов не удается восстановить подачу электричества и воды, открыть больницы, аптеки и магазины.

"Всюду, куда приходят оккупанты, остается только боль, разруха, потери", – написал президент Владимир Зеленский, представляя видео.

По его словам, за время оккупации погибли по меньшей мере 13 жителей Высокополья.

Высокополье украинские защитники освободили 9 сентября.

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Вадим Ребрина

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