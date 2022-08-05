Госпогранслужба опубликовала в YouTube видео с городскими боями на Донбассе.

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В ГПСУ отметили, что кадры были запечатлены в апреле в Донецкой области, где именно – не уточнили. На видео зафиксированы перестрелки и "прилеты" в разрушенных населенных пунктах.

"Сначала отработал танк, посносил нам все, что можно, а потом пошла пехота. Но ничего, мы ее пока сдерживаем. Все нормально", – говорит автор видео за кадром.

Во время другого фрагмента он же рассказывает, что украинские бойцы держат круговую оборону в населенном пункте.

4 августа ССО показали видео ночного рейда украинского спецназа.

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Марк Сировой

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