Силы спецопераций показали видео с ночным рейдом. Кадры опубликованы в Telegram-канале ССО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На видео запечатлено передвижение и высадка бойцов на небольшой лодке. В ССО отметили, что рейд проходил ночью в кромешной темноте.

Там добавили, что на кадрах – доставка в район выполнения задания. Где оно проходило и в чем заключалась его суть, в ССО не раскрыли.

Вчера в ВМС рассказали о засаде морпехов на Донбассе.

Смотрите также: "Где-то было очень больно". ВСУ ударили по армии РФ сразу четырьмя пакетами HIMARS – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.