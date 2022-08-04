Силы спецопераций показали видео с ночным рейдом. Кадры опубликованы в Telegram-канале ССО.
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На видео запечатлено передвижение и высадка бойцов на небольшой лодке. В ССО отметили, что рейд проходил ночью в кромешной темноте.
Там добавили, что на кадрах – доставка в район выполнения задания. Где оно проходило и в чем заключалась его суть, в ССО не раскрыли.
- Вчера в ВМС рассказали о засаде морпехов на Донбассе.
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