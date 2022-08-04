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По воде в кромешной тьме. ССО показали видео ночного рейда украинского спецназовца видео

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 10:25
Ночной рейд ССО (скриншот видео)
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Силы спецопераций показали видео с ночным рейдом. Кадры опубликованы в Telegram-канале ССО.

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На видео запечатлено передвижение и высадка бойцов на небольшой лодке. В ССО отметили, что рейд проходил ночью в кромешной темноте.

Там добавили, что на кадрах – доставка в район выполнения задания. Где оно проходило и в чем заключалась его суть, в ССО не раскрыли.

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Марк Сировой
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рейд спецназ ссо
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