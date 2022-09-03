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Пара Bayraktar за три дня сожгла российских танков, артиллерии и БМП на $28 млн – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 11:57
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Пара Bayraktar – украинских беспилотников турецкого производства – за три дня уничтожили или повредили российской техники на $28 млн. Об этом сообщил в Facebook главком ВСУ Валерий Залужный.

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C 31 августа по 2 сентября пара "Байрактаров" уничтожила восемь танков Т-72 (цена одного – около $3 млн), САУ Акация ($1,6 млн), БМП и гаубицу ($0,3 млн). Общая стоимость уничтоженной техники – около $26,5 млн.

Также эта пара Bayraktar повредили пять танков Т-72 и одну БМП на 1,85 млн. Суммарная стоимость поврежденной и уничтоженной техники – $28,35 млн. 

Один из "Байрактаров" в паре – помощь от Литвы, добавил Залужный.

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Марко Сировой
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байрактар Bayraktar ВСУ армия рф танки артиллерия Валерий Залужный войска россии
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