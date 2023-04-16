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Пасхальный обмен пленными. Появилось видео возвращения украинцев видео

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 10:36
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
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ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео

Сегодня в Украину из плена вернулись 130 военнопленных. Координационный штаб по обращению с военнопленными показал, как это происходило.

Благодаря усилиям Координационного штаба домой возвращаются 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

Пасхальный обмен пленными. Появилось видео возвращения украинцев

Пасхальный обмен пленными. Появилось видео возвращения украинцев

Пасхальный обмен пленными. Появилось видео возвращения украинцев

Пасхальный обмен пленными. Появилось видео возвращения украинцев
Наталія Медведєва
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войнаобмен пленными
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