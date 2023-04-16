Пасхальный обмен пленными. Появилось видео возвращения украинцев

Сегодня в Украину из плена вернулись 130 военнопленных. Координационный штаб по обращению с военнопленными показал, как это происходило.
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Благодаря усилиям Координационного штаба домой возвращаются 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.
- 10 апреля в Украину из плена страны-агрессора вернулись 100 военнослужащих.
- Сегодня, 16 апреля, состоялся большой Пасхальный обмен пленными.
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