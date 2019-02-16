Пенс - Порошенко и Украине: США с вами - видео

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Президент Украины и вице-президент США обсудили в Мюнхене сотрудничество двух стран

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Президент Петр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс встретились сегодня, 16 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Пенс заверил, что США поддерживают Украину. "Позвольте мне выразить очень простой месседж и вам, и украинскому народу: мы с вами", - подчеркнул он.

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Вице-президент напомнил о недавнем нападении спецназа ФСБ на украинские корабли в Керченском проливе, а также о том, что экономические реформы Украины сделали возможным продолжение сотрудничества страны с МВФ.

"С нетерпением жду вашего дальнейшего прогресса в экономике и надеюсь, что мы найдем дополнительные пути укрепления безопасности в Европе", - добавил Пенс.

Президент Порошенко поблагодарил американскихи европейских партнеров за постоянную поддержку Украины.

"Мы твердо рассчитываем на сотрудничество, в том числе в оборонной сфере, в том числе и по поставкам Украине всех видов вооружения, после того, как мы приняли закон, который позволяет Министерству обороны напрямую обеспечить поставки оружия", - сказал глава государства.

Напомним, кандидат на пост президента Еврокомиссии, немецкий евродепутат Манфред Вебер считает, что Евросоюз должен построить систему противоракетной обороны с участием Украины.

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Теги: петр порошенко, майк пенс
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