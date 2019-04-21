Первая пресс-конференция Зеленского: о чем он сказал - видео

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О войне, Администрации президента, замене генпрокурора и главы Генштаба, а также "информационной войне"

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После объявления результатов национального экзитпола Владимир Зеленский дал пресс-конференцию журналистам, в ходе которой сообщил о кадровых изменениях, языковой политике, минском процессе и сокращении госаппарата.

Он отметил также, что на должность главы Генштаба есть достойные офицеры, но фамилии назовет потом. 

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Говоря о Донбассе, Зеленский сообщил, что готовит "информационную войну", чтобы прекратить огонь на востоке Украины.

По данным национального экзитпола, Зеленский набрал 73% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 25%.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы
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