По лекалам Зеленского. Мураев бросил вызов Бойко: видео

Нардеп Евгений Мураев вызвал на дебаты главу партии Оппозиционная платформа - За життя Юрия Бойко. Об этом он заявил в видео, опубликованном на странице Оппозиционного блока в Facebook.

"Вы боитесь правды. Правды о вашем сговоре в Вене, который сделал Порошенко президентом. А сейчас вы отдали его подельникам половину вашего партийного списка. Также вы стали "ширмой" для таких нацистов, как Кива", - заявляет Мураев.

Он позвал Бойко встретиться "на любом канале и в любое время" в течении недели.

Ранее глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский отказался идти в Раду по списку Оппоблока.

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