Под ГПУ требуют суда над заказчиками убийства Гандзюк: видео

Под Генпрокуратурой проходит акция, цель которой принудить ведомство объявить подозрения и вынести приговоры заказчикам убийства советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк. Об этом говорится на странице организаторов в Facebook.

Они напомнили, что 6 июня, исполнителям и организаторам преступления, которым смягчили приговоры в обмен на их разоблачительные показания для привлечения к суду заказчиков убийства, вынесли приговоры.

"Следующим этапом должно быть вручение подозрений заказчикам. Однако ни Мангер, ни Гордеев, ни Рищук не находятся за решеткой и чувствуют себя довольно раскованно. Гордееву и Рищуку даже не вручены подозрения", - сказано в анонсе акции.

Часть дороги выкрасили в черный цвет и написали белой краской: "Требуем приговоров заказчикам".

Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам лишения свободы, нападающего Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года заключения, а Виктор Горбунов - 3 года.

15 апреля Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение от должности Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства.