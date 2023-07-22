Минобороны Великобритании показало работу грузового беспилотника Malloy. Такие БПЛА стали частью нового пакета помощи Украине. Видео опубликовано в Facebook британского Минобороны.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Беспилотники Malloy способны перемещать оборудование, оружие и даже раненых.
"Беспилотные воздушные системы, такие как дроны Malloy, эксплуатируемые британской армией, могут перебрасывать оборудование, оружие и даже раненых с линии фронта – и являются частью нашего текущего пакета помощи Украине", – сообщили британские военные.
- 21 июля 2023 года Кабинет министров принял решение о запуске массового производства боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов.
Читайте также: Дроны ВСУ украинского производства: Закуплены тысячи, каких – неизвестно по безопасности
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии