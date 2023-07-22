UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Поднимет даже раненого. Британцы показали грузовые дроны Malloy, которые дадут ВСУ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 13:21
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий
Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий

Минобороны Великобритании показало работу грузового беспилотника Malloy. Такие БПЛА стали частью нового пакета помощи Украине. Видео опубликовано в Facebook британского Минобороны.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Беспилотники Malloy способны перемещать оборудование, оружие и даже раненых.

"Беспилотные воздушные системы, такие как дроны Malloy, эксплуатируемые британской армией, могут перебрасывать оборудование, оружие и даже раненых с линии фронта – и являются частью нашего текущего пакета помощи Украине", – сообщили британские военные.

Читайте также: Дроны ВСУ украинского производства: Закуплены тысячи, каких – неизвестно по безопасности

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобританиявойнадронраненыевоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 