Міноборони Великої Британії показало роботу вантажного безпілотника Malloy. Такі БПЛА стали частиною нового пакету допомоги Україні. Відео опубліковано у Facebook британського Міноборони.

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Безпілотники Malloy здатні переміщати обладнання, зброю та навіть поранених.

"Безпілотні повітряні системи, такі як дрони Malloy, що експлуатуються британською армією, можуть перекидати обладнання, зброю та навіть поранених з лінії фронту – і є частиною нашого поточного пакету допомоги Україні", – повідомили британські військові.

21 липня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск масового виробництва боєприпасів для безпілотних літальних апаратів.

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