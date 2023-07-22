RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Підніме навіть пораненого. Британці показали вантажні дрони Malloy, які дадуть ЗСУ – відео видео

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 13:21
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків

Міноборони Великої Британії показало роботу вантажного безпілотника Malloy. Такі БПЛА стали частиною нового пакету допомоги Україні. Відео опубліковано у Facebook британського Міноборони.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Безпілотники Malloy здатні переміщати обладнання, зброю та навіть поранених.

"Безпілотні повітряні системи, такі як дрони Malloy, що експлуатуються британською армією, можуть перекидати обладнання, зброю та навіть поранених з лінії фронту – і є частиною нашого поточного пакету допомоги Україні", – повідомили британські військові.

Читайте також: Дрони ЗСУ українського виробництва: Закуплено тисячі, яких – невідомо з безпеки

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогадронВелика Британіяпоранені
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 