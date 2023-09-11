В Киеве во время задержания подозреваемый нанес ножевое ранение полицейскому. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, фото и видео публикуют местные Telegram-каналы.

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"При задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении последний нанес ножевое ранение правоохранителю, но это не помешало сотруднику полиции одеть на нападающего наручники", – пишет Нацполиция.

Фигурант был задержан, на месте работает следственно-оперативная группа.

Правоохранитель получает медицинскую помощь, сообщает ведомство.

Местные ресурсы пишут, что инцидент произошел на Оболони.

9 сентября стало известно, что полиция Киева разыскивает напавшего на двоих детей злоумышленника: одному из них он порвал футболку, другому нанес ножевое ранение. Связаны ли эти два инцидента – неизвестно.

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