Мужчина с ножом напал на двоих детей в Киеве, его разыскивают
Полиция Киева разыскивает напавшего на двоих детей злоумышленника: одному из них он порвал футболку, другому нанес ножевое ранение.
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Второго ребенка госпитализировали, сообщает ведомство.
Инцидент произошел 9 сентября около 17:00 на улице Милютенко.
Двое мальчиков 10 и 11 лет играли и пытались построить палатку, когда к ним подошел незнакомец и предложил помощь.
После того как дети отказались, мужчина напал на них, пишет Нацполиция.
В настоящее время принимаются меры по задержанию подозреваемого.
"К розыску привлечен личный состав Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка и патрульные полицейские", – заключает ведомство.
- 4 сентября полиция Киева снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей столицы.
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