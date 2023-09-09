Мужчина с ножом напал на двоих детей в Киеве, его разыскивают

Полиция Киева разыскивает напавшего на двоих детей злоумышленника: одному из них он порвал футболку, другому нанес ножевое ранение.

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Второго ребенка госпитализировали, сообщает ведомство.

Инцидент произошел 9 сентября около 17:00 на улице Милютенко.

Двое мальчиков 10 и 11 лет играли и пытались построить палатку, когда к ним подошел незнакомец и предложил помощь.

После того как дети отказались, мужчина напал на них, пишет Нацполиция.

В настоящее время принимаются меры по задержанию подозреваемого.

"К розыску привлечен личный состав Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка и патрульные полицейские", – заключает ведомство.

4 сентября полиция Киева снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей столицы.

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