Покушение на замглавы налоговой. Нацполиция ищет заказчика

Оперативники Национальной полиции предупредили нападение на высокопоставленного чиновника Налоговой службы, сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский. Он не называет имени чиновника, однако ранее председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщал о покушении на убийство заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Были задержаны двое мужчин, которые готовили нападение на должностное лицо, сказал Выговский.

"Полицейские смогли предупредить нападение именно в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону мужчины, когда тот выходил из подъезда своего дома", – отметил руководитель ГУ НПУ.

По его словам, правоохранители располагали информацией о подготовке к нападению с целью нанесения телесных повреждений заранее.

Благодаря этому вчера в восемь утра полицейские задержали злоумышленников непосредственно во время покушения, чем фактически спасли чиновника, отметил Выговский.

На заказной характер преступления указывает, что кроме бит нападавшие имели фото потенциальной жертвы и его автомобиля, отметил он.

Задержанными оказались уже ранее судимые 27-летний и 31-летний граждане.

Открыто досудебное расследование за приготовление к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу.

Задержанным грозит лишение до 10 лет тюрьмы.

Следователи выясняют личность заказчика нападения.

26 апреля 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о перезагрузке Государственной налоговой службы.

В июле Гетманцев подтвердил, что Сокур был его помощником. Он стал исполняющим обязанности в мае 2022 года, а представление было в апреле.

Читайте также: Налоговые накладные: почему цифровизация не помогает, а бизнес жалуется на фискалов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.