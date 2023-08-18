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Покушение на замглавы налоговой. Нацполиция ищет заказчика

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 13:35
Покушение на замглавы налоговой. Нацполиция ищет заказчика - Фото
Фото: Telegram Даниила Гетманцева

Оперативники Национальной полиции предупредили нападение на высокопоставленного чиновника Налоговой службы, сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский. Он не называет имени чиновника, однако ранее председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщал о покушении на убийство заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура.

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Были задержаны двое мужчин, которые готовили нападение на должностное лицо, сказал Выговский.

"Полицейские смогли предупредить нападение именно в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону мужчины, когда тот выходил из подъезда своего дома", – отметил руководитель ГУ НПУ.

По его словам, правоохранители располагали информацией о подготовке к нападению с целью нанесения телесных повреждений заранее.

Благодаря этому вчера в восемь утра полицейские задержали злоумышленников непосредственно во время покушения, чем фактически спасли чиновника, отметил Выговский.

На заказной характер преступления указывает, что кроме бит нападавшие имели фото потенциальной жертвы и его автомобиля, отметил он.

Задержанными оказались уже ранее судимые 27-летний и 31-летний граждане.

Открыто досудебное расследование за приготовление к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу.

Задержанным грозит лишение до 10 лет тюрьмы.

Следователи выясняют личность заказчика нападения.

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Артём Джерипа
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Государственная налоговая службаНацполициянападениеДаниил Гетьманцевевгений сокур
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