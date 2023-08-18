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Замах на замголови податкової. Нацполіція шукає замовника

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 13:35
Замах на замголови податкової. Нацполіція шукає замовника - Фото
Фото: Telegram Данила Гетманцева

Оперативники Національної поліції попередили напад на високопосадовця Податкової служби, повідомив керівник Головного управління Нацполіції в Києві Іван Вигівський. Він не називає імені чиновника, проте раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв про замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура.

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Було затримано двох чоловіків, які готували напад на посадовця, сказав Вигівський.

"Поліцейські змогли попередити напад саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже йшли у бік чоловіка, коли той виходив з під’їзду свого будинку", – зазначив керівник ГУ НПУ.

За його словами, правоохоронці мали інформацію про підготовку до нападу з метою нанесення тілесних ушкоджень заздалегідь.

Завдяки цьому вчора о восьмій ранку поліціянти затримали зловмисників безпосередньо під час здійснення замаху, чим фактично врятували посадовця, зазначив Вигівський.

На замовний характер злочину вказує те, що окрім бит нападники мали фото потенційної жертви та його автомобіля, зауважив він.

Затриманими виявились вже раніше судимі 27-річний та 31-річний громадяни.

Порушено досудове розслідування за готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення.

Затриманим загрожує позбавлення до 10 років ув'язнення.

Слідчі з’ясовують особу замовника нападу.

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Артем Джеріпа
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нацполіціянападДанило Гетьманцевдержавна податкова службаЄвген Сокур
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