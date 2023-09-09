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Чоловік із ножем напав на двох дітей у Києві, його розшукують

Этот материал также доступен на русском
09.09.2023, 20:52
Чоловік із ножем напав на двох дітей у Києві, його розшукують - Фото
Ілюстративне фото: iStock

Поліція Києва розшукує зловмисника, який напав на двох дітей: одному з них він порвав футболку, іншому наніс ножове поранення.

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Другу дитину ушпиталили, повідомляє відомство.

Інцидент стався 9 вересня близько 17:00 на вулиці Мілютенка.

Двоє хлопчиків 10 та 11 років гралися та намагались звести намет, коли до них підійшов незнайомець та запропонував допомогу.

Після того, як діти відмовились, чоловік напав на них, пише Нацполіція.

Наразі вживаються заходи із затримання підозрюваного.

"До розшуку залучено особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські", – підсумовує відомство.

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Артем Джеріпа
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