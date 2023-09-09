Чоловік із ножем напав на двох дітей у Києві, його розшукують

Поліція Києва розшукує зловмисника, який напав на двох дітей: одному з них він порвав футболку, іншому наніс ножове поранення.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Другу дитину ушпиталили, повідомляє відомство.

Інцидент стався 9 вересня близько 17:00 на вулиці Мілютенка.

Двоє хлопчиків 10 та 11 років гралися та намагались звести намет, коли до них підійшов незнайомець та запропонував допомогу.

Після того, як діти відмовились, чоловік напав на них, пише Нацполіція.

Наразі вживаються заходи із затримання підозрюваного.

"До розшуку залучено особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські", – підсумовує відомство.

4 вересня поліція Києва знову отримала повідомлення про замінування усіх середніх шкіл та коледжів столиці.

Читайте також: Замах на заступника голови податкової. Нацполіція шукає замовника

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.