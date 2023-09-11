У Києві під час затримання підозрюваний завдав ножового поранення поліціянту. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, фото та відео публікують місцеві Telegram-канали.

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"Під час затримання підозрюваного в особливо тяжкому злочину останній завдав ножового поранення правоохоронцю, але це не завадило співробітнику поліції одягнути на нападника кайданки", – пише Нацполіція.

Фігуранта було затримано, на місці працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронець отримує медичну допомогу, повідомляє відомство.

Місцеві ресурси пишуть, що інцидент стався на Оболоні.

9 вересня стало відомо, що поліція Києва розшукує зловмисника, який напав на двох дітей: одному з них він порвав футболку, іншому наніс ножове поранення. Чи пов'язані ці два інциденти – невідомо.

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