Погром в Укринформе полиция квалифицировала как хулиганство

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полиция взяла объяснения у двух из восьми человек, ворвавшихся в пресс-центр агентства

Киевская полиция квалифицировали погром в здании Укринформа, совершенный молодыми людьми с символикой националистической организации Традиция и порядок, как хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

За совершение этого преступления в Уголовном кодексе предусмотрено четыре года лишения свободы.

Согласно сообщению, полиция доставила в управление двоих из восьми человек, ворвавшихся в пресс-центр агентства.

В управлении злоумышленники предоставили объяснения, после чего их отпустили. О предъявлении подозрений полиция не сообщила.

По факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Вчера, во время пресс-конференции кандидата в депутаты Андрея Аксенова в пресс-центр Укринформа, выбив двери, ворвались около восьми мужчин в футболках правой организации Традиция и порядок и стали забрасывать кандидата яйцами, обвинив его в сепаратизме.

Также, по сообщению Укринформа, злоумышленники разбили техническое оборудование.

В результате нападения пострадали трое сотрудников агентства.

Напомним, Традиция и порядок – одна из националистических организаций, которые в этом году пытались сорвать проведение Марша равенства в Киеве.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, национализм, традиция и порядок
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Погром в Укринформе полиция квалифицировала как хулиганство
Погром в Укринформе полиция квалифицировала как хулиганство
В Киеве патрульный преследовал сбежавшего пони: видео
В Киеве патрульный преследовал сбежавшего пони: видео
В Трускавце слуг народа учили прыгать на одной ноге: видео
В Трускавце слуг народа учили прыгать на одной ноге: видео
ТЭК В Сенате США поддержали санкции против Северного потока-2
Помоги Зеленскому. Выбери нормальных министров в новое правительство. Опрос
Экономика Помоги Зеленскому. Выбери нормальных министров в новое правительство. Опрос
Зеленский назначил двух новых госуполномоченных АМКУ
Экономика Зеленский назначил двух новых госуполномоченных АМКУ
Популярное
фото/видео
Погром в Укринформе полиция квалифицировала как хулиганство
Погром в Укринформе полиция квалифицировала как хулиганство
В Киеве патрульный преследовал сбежавшего пони: видео
В Киеве патрульный преследовал сбежавшего пони: видео 20:12
В Трускавце слуг народа учили прыгать на одной ноге: видео
В Трускавце слуг народа учили прыгать на одной ноге: видео 19:31
У лидера Приднестровья нашли украинский паспорт: видео
У лидера Приднестровья нашли украинский паспорт: видео 18:57
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 