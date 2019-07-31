Погром в Укринформе полиция квалифицировала как хулиганство

Киевская полиция квалифицировали погром в здании Укринформа, совершенный молодыми людьми с символикой националистической организации Традиция и порядок, как хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

За совершение этого преступления в Уголовном кодексе предусмотрено четыре года лишения свободы.

Согласно сообщению, полиция доставила в управление двоих из восьми человек, ворвавшихся в пресс-центр агентства.

В управлении злоумышленники предоставили объяснения, после чего их отпустили. О предъявлении подозрений полиция не сообщила.

По факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Вчера, во время пресс-конференции кандидата в депутаты Андрея Аксенова в пресс-центр Укринформа, выбив двери, ворвались около восьми мужчин в футболках правой организации Традиция и порядок и стали забрасывать кандидата яйцами, обвинив его в сепаратизме.

Также, по сообщению Укринформа, злоумышленники разбили техническое оборудование.

В результате нападения пострадали трое сотрудников агентства.

Напомним, Традиция и порядок – одна из националистических организаций, которые в этом году пытались сорвать проведение Марша равенства в Киеве.