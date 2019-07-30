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В Киеве кандидата забросали яйцами: видео

В Киеве кандидата забросали яйцами: видео - Фото
Фото: Укринформ
30.07.2019, 19:21

Мужчины в футболках с надписями "традиция и порядок" выбили входную дверь в пресс-центр и вбежали с криками "сепаратист Аксенов" и "позор"

Мужчины в футболках с надписями "традиция и порядок" ворвались на пресс-конференцию кандидатов в депутаты в Киеве. Они облили водой и забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова. Как сообщает Укринформ, конференция была посвящена фальсификациям на 50 округе, где самовыдвиженец Аксенов проиграл оппоблоковцу Руслану Требушкину.

"Вы открытый сторонник русского мира, вы сепаратист, как можно назвать украинский паспорт тряпкой?" - спрашивали Аксенова, на что он возражал. На вопрос, есть ли у него российский паспорт, Аксенов показал украинский паспорт. 
Другого участника пресс-конференции - кандидата от Евросолидарности Сергея Коршукова и его доверенное лицо Бориса Овчарова - мужчины не трогали.

На место происшествия вызвали полицию. Двух участников конфликта полиция доставила в Шевченковское райуправление полиции Киева для установления личности.

Видео: Укринформ

Подсчет голосов по 50 избирательному округу сопровождался акциями протеста и столкновениями под окружной избирательной комиссией в Покровске (Донецкая область). Для стабилизации ситуации задействовали спецназПобеду с разницей в 206 голосов одержал кандидат Оппозиционного блока Руслан Требушкин - мэр города.

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