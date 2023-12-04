Полицейские утверждают, что задержали в Одесской области группу мужчин, которые "притворялись" сотрудниками Службы безопасности Украины и требовали деньги у военнообязанных. Об этом говорится в пресс-релизе Национальной полиции.

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По словам следователей, двое одесситов находили мужчин призывного возраста и, используя поддельные документы сотрудников СБУ, угрожали насилием и требовали деньги как откуп от мобилизации.

Один из задержанных, добавляют правоохранители, уже судим за кражи и "угон" машины.

Мужчин взяли, когда они требовали $20 000 у одного из пострадавших. В общей сложности у них изъяли $4900, поддельные удостоверения СБУ, амуницию, телефоны и прочее.

Одесситам грозит лишение свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Мужчин арестовали. Полицейские ходатайствуют об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, продолжается следствие.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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