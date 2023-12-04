Поліціянти стверджують, що затримали в Одеській області групу чоловіків, які удавали співробітників Служби безпеки України й вимагали гроші у військовозобов'язаних. Про це йдеться у пресрелізі Національної поліції.

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За словами слідчих, двоє одеситів знаходили чоловіків призовного віку, і, використовуючи підроблені документи співробітників СБУ, погрожували насильством та вимагали гроші як відкуп від мобілізації.

Один із затриманих, додають правоохоронці, вже має судимість за крадіжки та "угон" машини.

Чоловіків взяли, коли вони вимагали $20 000 в одного з потерпілих. Загалом у них вилучили $4900, підроблені посвідчення СБУ, амуніцію, телефони та інше.

Одеситам загрожує позбавлення волі від семи до 12 років з конфіскацією майна.

Чоловіків заарештували. Поліціянти клопочуть про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, триває слідство.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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