Фото для Зеленского. Порошенко позвал всех на стадион: видео

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На стадион для совместного фото с президентом Петром Порошенко вышли около двух тысяч человек

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Действующий президент Петр Порошенко, который не дождался на НСК Олимпийский Владимира Зеленского для проведения дебатов, призвал своих сторонников организовано зайти на стадион, чтобы показать своему оппоненту, что он пришел. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net с места событий. 

"Владимира Зеленского нет (...) Он же мог подумать, что мы должны были встретиться не на площади перед стадионом, а на стадионе. Я вас приглашаю, чтобы зашли сейчас на стадион. Мы сделаем наше большое фото. Мы покажем, что мы и там его ждали", - обратился к собравшимся Порошенко. "Стадион так стадион", - добавил он.

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На призыв главы государства отозвались несколько тысяч человек. Им открыли доступ на стадион. 

По пути Порошенко сказал журналистам, что уверен в своей победе: "Я считаю, что это тот крест, который я, как президент и лидер украинского народа, должен нести. Я буду делать все возможное, чтобы защитить эту страну. Я уверен в своей победе".

На мероприятие также пришли нардепы Сергей Березенко Татьяна Рычкова, Татьяна Пташник, волонтер Юрий Бирюков, актер Дмитрий Чекалкин и другие.

В полиции коммуникации назвали LIGA.net предварительное число людей на стадионе: "1,5 - 2 тысячи".

Фото, видео: LIGA.net

Ранее Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на НСК Олимпийский, куда шоумен позвал действующего президента, 14 апреля, потому что 19 апреля, в день, когда это хочет сделать Зеленский, дебаты, согласно закону, должны состояться в студии Суспільного. Зураб Аласания уточнил: для участия в передаче в 21:20 кандидаты могут присутствовать как в студии, "так и по телемосту с НСК Олимпийский, или парашютом из стратосферы".

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Согласно первому соцопросу по повторному голосованию от группы Рейтинг, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, дебаты, олимпийский, нск
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