Порошенко приехал на Олимпийский: видео

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Президент сегодня посетил НСК Олимпийский и встретился со спортсменами - участниками Игр непокоренных.

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Президент Петр Порошенко сегодня, 4 апреля, вечером приехал на НСК Олимпийский на встречу с паралимпийцами – участниками Игр непокоренных.

Порошенко напомнил, что сегодня – 70-я годовщина создания НАТО и поздравил с этим спортсменов, которым Альянс также оказывает поддержку.

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Ранее сегодня бойцы Нацгвардии оцепили НСК Олимпийский на фоне заявлений о дебатах между Порошенко и другим кандидатом в президенты, Владимиром Зеленским.

Вчера вечером Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко к участию в дебатах, которые должны, по его требованию, пройти на НСК. Зеленский назвал ряд других обязательных условий, среди них - медицинская экспертиза.

Порошенко в рамках выполнения скандальных условий для дебатов, которые поставил Владимир Зеленский, заявил, что ждет завтра соперника в стадионном медпункте для сдачи анализов.

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Теги: петр порошенко, выборы, дебаты, видео
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