В сети опубликован видеоролик сдачи в плен Вооруженным Силам Украины российского экипажа БМП вместе с машиной. Видео репостнул у себя в Телеграм глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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Ранее Ким написал: "+1 покупка ;)".
В комментарии к видео ТГ-канала "Николаевский Ванек" говорится: "Мы купили БМП-1. Подробности завтра".
На видеозаписи зафиксировано, как к группе украинских военных подъезжает российский БМП с белым флагом на стволе. Из машины выходят три члена экипажа и ложатся лицом вниз. Украинские военные досматривают их и связывают руки.
- 23 сентября оккупанты продали Киму внедорожник "Тигр", он предложил другим поступать так же.
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