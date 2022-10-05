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Появилась информация о сдаче в плен российского экипажа БМП вместе с машиной: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 20:42
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В сети опубликован видеоролик сдачи в плен Вооруженным Силам Украины российского экипажа БМП вместе с машиной. Видео репостнул у себя в Телеграм глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Ранее Ким написал: "+1 покупка ;)".

В комментарии к видео ТГ-канала "Николаевский Ванек" говорится: "Мы купили БМП-1. Подробности завтра".

На видеозаписи зафиксировано, как к группе украинских военных подъезжает российский БМП с белым флагом на стволе. Из машины выходят три члена экипажа и ложатся лицом вниз. Украинские военные досматривают их и связывают руки.

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Наталія Медведєва
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война Николаев виталий ким трофей БМП-1 Николаевский Ванек
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