Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко показали новый "трофейный" бронеавтомобиль армии России "Тигр".

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По словам Кима, это результат финансовой сделки между российскими военными оккупационного контингента на южном фронте и местной властью: россияне могут пригнать технику в договоренное место и получить за это определенную сумму.

"Помните, Ванек писал, что мы покупаем технику? Ну вот, этот "Тигр" приехал уже не "отжатый", а купленный", – сказал глава НикОВА, обходя армейский внедорожник.

Ким призвал россиян "лучше не на похоронах покупать "Ладу", а продать нам технику, остаться живым, вернуться домой и купить себе эту "Ладу". (Отсылка к сюжету российской пропаганды о том, как родители убитого на войне против Украины российского оккупанта купили на компенсацию от властей белый автомобиль "Лада".)

"Деньги платим, прайс у Ванька на сайте", – прорекламировал он для оккупантов Telegram-канал, где его анонимный хозяин, связанный с Вооруженными Силами Украины, в фривольной форме сообщает о боевых действиях на южном фронте.

Євген Пилипенко

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