6 февраля в селе Космач Косовского района местные жители напали на женщину с ребенком. Ее обвиняли в том, что она якобы "сливает" информацию о мужчинах в ТЦК. Полиция Ивано-Франковской области ожидает результатов экспертиз от медиков, после чего будет решен вопрос о предоставлении правовой квалификации происшествия, а пострадавшая Иванна Ванджурак опубликовала видео событий и фото последствий.

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Полицейские выяснили, что жители получили ложную информацию, после чего, около сотни людей перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства. Между гражданами произошли столкновения, в которых пострадал ребенок и две женщины. По данным правоохранителей, они были доставлены в местную больницу.

Пострадавшая от агрессии толпы – жительница соседнего села общины Иванна Ванджурак рассказала, что ехала в местное отделение Новой почты, по дороге туда, ее остановили в Космаче разъяренные женщины, некоторые, по ее словам, были пьяны. Она отметила, что в руках у них были биты и металлические предметы.

Женщина отметила, что толпа кричала, что она "наводчица военкома" и "приехала в их село, чтобы сдавать мужчин". По словам женщины, после нападения у нее сотрясение мозга, а у ребенка перебой носа, соответствующие фотографии она опубликовала в соцсетях.

"Потом откуда-то взялись две мои знакомые и односельчанки, которым я очень благодарна, я их впустила в машину, одна взяла ребенка на руки и начала прикрывать собой, другая помогала мне выбраться из их рук", – рассказала она.

В результате этого, ребенок и две женщины, которые были внутри машины – пострадали.

Фото: Facebook/Иванна Ванджурак

Фото: Facebook/Иванна Ванджурак

6 февраля СБУ нейтрализовала действующую в Украине агентурную сеть военной контрразведки ФСБ РФ. По данным правоохранительного органа, в результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны пять участников вражеской группы, среди которых, в частности: бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

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