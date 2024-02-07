Приїхала "здавати чоловіків": На Прикарпатті натовп напав на жінку з дитиною – відео, фото
6 лютого у селі Космач Косівського району місцеві мешканці напали на жінку з дитиною. Її звинувачували в тому, що вона нібито "зливає" інформацію про чоловіків до ТЦК. Поліція Івано-Франківської області очікує на результати експертиз від медиків, після чого буде вирішене питання щодо надання правової кваліфікації події, а постраждала Іванна Ванджурак опублікувала відео подій та фото наслідків.
Поліцейські з’ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, після чого, близько сотні людей перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала дитина та дві жінки. За даними правоохоронців, вони були доставлені до місцевої лікарні.
Постраждала від агресії натовпу – мешканка сусіднього села громади Іванна Ванджурак розповіла, що їхала до місцевого відділення Нової пошти, дорогою туди, її зупинили у Космачі розлючені жінки, деякі, за її словами, були п’яні. Вона зазначила, що в руках у них були бити та металеві предмети.
Жінка зазначила, що натовп кричав, що вона "наводчиця воєнкому" та "приїхала до їхнього села, щоб здавати чоловіків". За словами жінки, після нападу у неї струс мозку, а в дитини перебій носа, відповідні світлини вона опублікувала у соцмережах.
"Потім звідкись взялись дві мої знайомі та односельчанки, яким я дуже вдячна, я їх впустила в машину, одна взяла дитину на руки і почала прикривати собою, інша допомагала мені вибратися з їхніх рук", – розповіла вона.
У результаті цього, дитина та двоє жінок, які були всередині машини – постраждали.
- 6 лютого СБУ нейтралізувала агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ РФ, яка діяла в Україні. За даними правоохоронного органу, у результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п'ять учасників ворожої групи, серед яких, зокрема: колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.
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