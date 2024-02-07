6 лютого у селі Космач Косівського району місцеві мешканці напали на жінку з дитиною. Її звинувачували в тому, що вона нібито "зливає" інформацію про чоловіків до ТЦК. Поліція Івано-Франківської області очікує на результати експертиз від медиків, після чого буде вирішене питання щодо надання правової кваліфікації події, а постраждала Іванна Ванджурак опублікувала відео подій та фото наслідків.

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Поліцейські з’ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, після чого, близько сотні людей перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала дитина та дві жінки. За даними правоохоронців, вони були доставлені до місцевої лікарні.

Постраждала від агресії натовпу – мешканка сусіднього села громади Іванна Ванджурак розповіла, що їхала до місцевого відділення Нової пошти, дорогою туди, її зупинили у Космачі розлючені жінки, деякі, за її словами, були п’яні. Вона зазначила, що в руках у них були бити та металеві предмети.

Жінка зазначила, що натовп кричав, що вона "наводчиця воєнкому" та "приїхала до їхнього села, щоб здавати чоловіків". За словами жінки, після нападу у неї струс мозку, а в дитини перебій носа, відповідні світлини вона опублікувала у соцмережах.

"Потім звідкись взялись дві мої знайомі та односельчанки, яким я дуже вдячна, я їх впустила в машину, одна взяла дитину на руки і почала прикривати собою, інша допомагала мені вибратися з їхніх рук", – розповіла вона.

У результаті цього, дитина та двоє жінок, які були всередині машини – постраждали.

Фото: Facebook/Іванна Ванджурак

Фото: Facebook/Іванна Ванджурак

6 лютого СБУ нейтралізувала агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ РФ, яка діяла в Україні. За даними правоохоронного органу, у результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п'ять учасників ворожої групи, серед яких, зокрема: колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

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