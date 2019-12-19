Путин: Украинцев придумал граф Потоцкий - видео

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Президент страны-агрессора считает, что украинскую идентичность сформировал польский шляхтич XVIII века

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинскую идентичность сформировал магнат и меценат Речи Посполитой XVIII века Станислав Потоцкий. Об этом он заявил на пресс-конференции. 

Журналист попросил президента РФ дать оценку межнациональным отношениям в России. 

Путин заявил, что между Россией и Украиной есть некий "спор" по поводу украинской идентичности.

"Есть украинская идентичность. Она сформирована. Кто был автором - граф Потоцкий, известный исследователь и ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах, как об отдельном этносе", - сказал он.

Затем, по словам Путина, якобы были некие другие польские исследования, "которые вообще вычеркнули украинцев из числа славян": "Они утверждали, что это потомки, каких-то кочевых народов".

Справка. Станислав Потоцкий – магнат и меценат, шляхтич XVIII века из рода Потоцких, государственный и военный деятель Речи Посполитой и Российской империи.

  • Сегодня Путин заявил, что Причерноморье является "исконно русской территорией", пообещав с этим "разобраться".

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Теги: владимир путин, граф потоцкий
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