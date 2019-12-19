Путин: Украинцев придумал граф Потоцкий - видео

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинскую идентичность сформировал магнат и меценат Речи Посполитой XVIII века Станислав Потоцкий. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Журналист попросил президента РФ дать оценку межнациональным отношениям в России.

Путин заявил, что между Россией и Украиной есть некий "спор" по поводу украинской идентичности.

"Есть украинская идентичность. Она сформирована. Кто был автором - граф Потоцкий, известный исследователь и ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах, как об отдельном этносе", - сказал он.

Затем, по словам Путина, якобы были некие другие польские исследования, "которые вообще вычеркнули украинцев из числа славян": "Они утверждали, что это потомки, каких-то кочевых народов".

Справка. Станислав Потоцкий – магнат и меценат, шляхтич XVIII века из рода Потоцких, государственный и военный деятель Речи Посполитой и Российской империи.

Причерноморье является "исконно русской территорией", пообещав с этим "разобраться". Сегодня Путин заявил , что

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