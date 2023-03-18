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"Пьяный поехал за водкой". Оккупант рассказал, как его подельник попал в плен – перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 18:32
Оккупанты (Фото: EPA)
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Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват, в котором российский оккупант рассказывает о пьянстве в подразделении, что приводит к сдаче в плен, и дальнейшем освещении руководством таких ситуаций как "героических" поступков.

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Собеседники обсуждают исчезновение своего общего знакомого, тоже находившегося на территории Украины.

"Ну не пропал, а пьяный поехал за водкой и свернул не туда, бл...дь. Их же не нашли. Ни тел, них...я, только разбитый грузовик ПТУРом", – говорит оккупант.

"Он уже здесь развил, бл...дь, историю геройской смерти нах...й, геройской сдачи в плен в бессознательном состоянии, бл...дь. Теперь все ждут обратно героя нах...й", – продолжил россиянин.

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Вадим Ребрина
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перехватгур мо
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