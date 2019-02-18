Пятизвездный: журналисты узнали, как отдыхает прокурор - видео

Журналисты-расследователи BIHUS.info в программе Наші гроші проанализировали Instagram-страницу жены антикоррупционного прокурора Руслана Биловара и обнаружили траты на миллионы гривень, которых нет в декларации чиновника.

Ирина, супруга прокурора - Instagram-блогер, которая регулярно публикует фотографии своих аксессуаров, репортажи своих поездок. Журналисты увидели на фотографиях за последние три года коллекцию часов по цене загородного дома, новую незадекларированную Ауди и путешествия по всему миру почти на 2 миллиона гривен.

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В сюжете подробно рассказывается об активной жизни отдыхающего за последние несколько лет - на курортах, европейских модных показах и даже в Москве - в отеле на Красной площади.

В целом расследователи насчитали 8 миллионов гривень незадекларированных расходов - что соответствует сумме всех имеющихся средств, задекларированных прокурором в 2015 году. В 2017 году прокурор задекларировал 10 млн грн наличными. То есть получается, что с 2016 по 2017 год Биловар официально истратил только 400 тысяч гривень.

Запрос журналистов о комментарии Руслан Биловар проигнорировал.