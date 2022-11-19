В деоккупированной Херсонской области продолжают находить свидетельства военных преступлений россиян. В частности, стало известно, что оккупанты устроили отдельную камеру для подростков. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, на территории Херсонской области впервые обнаружена камера, где российские оккупанты удерживали подростков.

"Здесь была отдельная камера, где держали подростков. Мы сейчас устанавливаем их возраст. Люди рассказывают, что некоторые мальчики выглядели примерно на лет 14", – написал омбудсмен.

Он отметил, что в других деоккупированных областях камеры для детей или подростков не обнаруживали.

Лубинец написал, что в деоккупированной Херсонской области впервые были установлены факты (из свидетельств людей, которые находились в этих застенках), когда одновременно в камерах застенков неделями круглосуточно держали вместе мужчин и женщин.

Как сообщается, в каждой камере велось видеонаблюдение.

"Круглосуточное видеонаблюдение записывался со звуком. Это отдельно подчеркивают наши граждане, которые подвергались пыткам, и объясняют, что они это четко понимали. Потому что как только херсонцы начинали говорить об оккупации, то мгновенно в камеры забегали люди в масках и всех жестоко избивали", – рассказал Лубинец.

В конце октября МВД сообщило, что на освобожденных территориях трех областей найдено уже более тысячи тел погибших.

Читайте также: Россия не выиграет, на какие бы зверства против украинцев она ни шла – Госдепартамент США

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.