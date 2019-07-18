Разумков о "дипломатии Медведчука": Это мелкий политпиар - видео

Президент Владимир Зеленский не давал разрешения на "дипломатию" кума президента РФ Путина Виктора Медведчука в Страсбурге. Об этом в прямом эфире Право на власть заявил председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

На вопрос о том, в качестве кого Медведчук ездил в Европарламент, Разумков ответил: "Я не знаю, в качество кого он там был. Я знаю только, что президент не предлагал, не давал на это согласия и не давал разрешения на совершение таких действий со стороны какого бы то ни было политика, не отвечающего за внешнюю политику нашей страны".

Далее Разумков назвал поступок Медведчука "мелкой политической технологией" и выразил уверенность, что граждане Украины поймут, в каких случаях речь идет о борьбе за государство, а в каких - о политическом пиаре в разных его проявлениях.

Сегодня, 18 июля, Медведчук побывал в Страсбурге, где в здании Европарламента презентовал некий свой план по урегулированию ситуации в Донбассе. После этого он прилетел в Санкт-Петербург, где отчитался перед Владимиром Путиным о прошедшей встрече. В Европарламент пригласили депутаты от европейских ультраправых пропутинских партий.