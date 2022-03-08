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Резников – цивилизованному миру: Кремлю абсолютно плевать на ваши попытки разговаривать видео

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08.03.2022, 13:33
Алексей Резников (фото: Миноборони)
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Путинской России "абсолютно плевать на ваши попытки разговаривать, ее не беспокоит ООН, ПАСЕ или другой институт, где вы пытаетесь сохранить ее присутствие". С такими словами министр обороны Алексей Резников обратился к Западу и цивилизованным странам, которые все еще считают, что на Кремль можно повлиять чем-то, кроме силы и санкций.

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Глава Минобороны обратился не только к лидерам свободного мира, но и ко всем жителям стран.

"Две недели назад мир изменился. Изменилось все, хотя не все еще это понимают. Россия напала на Украину. <...> Ракеты улетают на сотни километров и поражают мирные города. Сегодня – это наши города. Завтра могут быть чьи угодно. Ваши. Не повлияли никакие оговорки, попытки диалога или "обеспокоенность". Никакие международные правила и механизмы", – подчеркнул Резников.

Россияне за 11 дней разрушили сотни школ, десятки больниц и более 1500 жилых домов, убив по меньшей мере 38 украинских детей и ранив более 70. Подтверждены данные о более чем 400 убитых и свыше 800 раненых гражданских.

Россия устроила настоящий акт геноцида против Украины, отметил министр. РФ взяла в заложники жителей многих населенных пунктов, устроив там гуманитарную катастрофу и обстреливая гумкоридоры. В центре Европы. В XXI веке.

Около 10 000 студентов из других государств (Индия, Китай, Турция, арабские страны) в Украине – также мишени путинских террористов, напомнил Резников, причем более 2000 из них уже взяты в заложники оккупантами. Также там журналисты из стран Европы.

"Хочу напомнить вам, что российские солдаты убивают жителей европейской страны. Где ваши ценности и эталоны? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный Крест, ОБСЕ? Они скрылись", – заявил глава МО.

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Министр обороны призывает цивилизацию осознать – Россия фактически ведет войну со всем миром, даже с теми, кто пытается остаться нейтральным: "Не получится. Зло не действует избирательно".

"Я хочу сказать вам одно – не бойтесь. Не бойтесь! Как не боимся мы. За 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России. Украинские воины уже уничтожили более 11 000 российских солдат, что больше, чем за две чеченские войны, длившиеся шесть лет. Еще пару дней – и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане", – обратился глава МО к Западу и миру в целом.

Он рассказал, что мы уже уничтожили 300 танков и 1000 бронемашин, более 40 самолетов и почти 70 вертолетов. Плюс – Россия потеряла сотни элитных десантников и бойцов спецназа, которые "ужасали Африку и Ближний Восток, но не Украину".

"Не бойтесь! Сегодня у Европы есть шанс победить тирана, запугивавшего всех вокруг десятилетиями. Для этого необходимо, чтобы Украина устояла. Чтобы победить, нам нужна помощь – закрытое небо и оружие. Мы защитим себя и вас. Кроме оружия, с каждым днем ​​возникает вопрос общей устойчивости: нам нужны ресурсы, чтобы одевать армию, кормить людей. Чтобы быстро восстановить разрушенное", – сказал Резников.

Он призвал мир очень быстро принимать решения и усилить давление на Россию и на всех, кто получает деньги в Москве, потому что те "принесут войну в ваш дом".

"Кремль может зажечь новые костры. Каждый день войны – это десятки смертей мирных людей. Европейцев. Спасибо всем, кто уже помогает. Призываю всех показать, что свободный мир не боится одного тирана, скрывающегося в бункере", – резюмировал Резников.

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Евгений Пилипенко
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Алексей Резников
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