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"Родина-мать". В Киеве продолжают демонтаж герба СССР на щите памятника — фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 12:18
Демонтаж герба на "Родине-матери" (Фото: Александр Ткаченко/Facebook)
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В Киеве продолжаются работы по демонтажу советского герба на щите памятника "Родина-мать". Соответствующие видео и фото опубликовал бывший министр культуры Александр Ткаченко.

На записи и снимках можно увидеть, что с щита уже демонтировали "колоски", осталась эмблема серпа и молота. 

"Благодарю всех доноров, проектантов и строителей, благодаря кому эти сверхсложные, но исторические работы стали возможны", — написал Ткаченко.

Недавно гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что "Родину-мать" переименуют в "Украину-мать". 

Демонтаж герба на "Родине-матери" (Фото: Александр Ткаченко/Facebook)

Демонтаж герба на "Родине-матери" (Фото: Александр Ткаченко/Facebook)

Смотрите также: Как будет выглядеть герб Украины, который заменит герб СССР на щите "Родина-мать"

Дмитрий Гриниченко
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