В Киеве продолжаются работы по демонтажу советского герба на щите памятника "Родина-мать". Соответствующие видео и фото опубликовал бывший министр культуры Александр Ткаченко.

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На записи и снимках можно увидеть, что с щита уже демонтировали "колоски", осталась эмблема серпа и молота.

"Благодарю всех доноров, проектантов и строителей, благодаря кому эти сверхсложные, но исторические работы стали возможны", — написал Ткаченко.

Недавно гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что "Родину-мать" переименуют в "Украину-мать".

Ранее стало известно, что украинский трезубец для реконструкции монумента "Родина-мать" изготовят из европейской стали.

Декоммунизация монумента "Родины-мать" будет стоить 28 млн грн. Обновленную версию монумента планируют открыть ко Дню Независимости, 24 августа.

В 2022 году в приложении "Дия" 85% из 800 000 украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб на трезубец.

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