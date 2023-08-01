RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Батьківщина мати". У Києві продовжують демонтаж герба СРСР на щиті пам'ятника — фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 12:18
Демонтаж герба на "Батьківщині-матері" (Фото: Олександр Ткаченко/Facebook)
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків

У Києві продовжуються роботи з демонтажу радянського герба на щиті пам'ятника "Батьківщина-мати". Відповідні відео та фото опублікував колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

На записі та знімках можна побачити, що зі щита вже демонтували "колоски", залишилася емблема серпа та молота.

"Дякую всім донорам, проєктантам і будівельникам, завдяки кому ці надскладні, але історичні роботи стали можливими", — написав Ткаченко.

Нещодавно гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомив, що "Батьківщину-мати" перейменують на "Україну-мати".

Демонтаж герба на "Батьківщині-матері" (Фото: Олександр Ткаченко/Facebook)

Демонтаж герба на "Батьківщині-матері" (Фото: Олександр Ткаченко/Facebook)

Дивіться також: Як виглядатиме герб України, який замінить герб СРСР на щиті "Батьківщина-мати"

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакиївдекомунізаціяолександр ткаченкобатьківщина-мати
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 