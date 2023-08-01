У Києві продовжуються роботи з демонтажу радянського герба на щиті пам'ятника "Батьківщина-мати". Відповідні відео та фото опублікував колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

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На записі та знімках можна побачити, що зі щита вже демонтували "колоски", залишилася емблема серпа та молота.

"Дякую всім донорам, проєктантам і будівельникам, завдяки кому ці надскладні, але історичні роботи стали можливими", — написав Ткаченко.

Нещодавно гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомив, що "Батьківщину-мати" перейменують на "Україну-мати".

Раніше стало відомо, що український тризуб для реконструкції монумента "Батьківщина-мати" виготовлять із європейської сталі.

Декомунізація монумента "Батьківщина-мати" коштуватиме 28 млн грн. Оновлену версію монумента планують відкрити на День Незалежності, 24 серпня.

У 2022 році у застосунку "Дія" 85% із 800 000 українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб на тризуб.

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