Страна-террорист Россия нанесла удар по селу Богатыр Донецкой области. В результате атаки погиб 11-летний мальчик, его мать и брат ранены, сообщает Национальная полиция.

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"Мальчику всего два дня назад исполнилось 11 лет. 31-летняя мать и ее младший сын [6 лет] госпитализированы с многочисленными ранениями", – пишет ведомство.

РФ атаковала деревню из ракетной системы залпового огня "Смерч", было зафиксировано девять прилетов по жилому сектору, отмечает Нацполиция.

Были повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские авто и электросеть, отмечает ведомство.

На месте ударов работала группа подразделения полиции "Белый ангел" Великоновоселковского направления, специализирующихся на эвакуации гражданских.

"Полицейские обошли пострадавший район. Некоторые люди в момент обстрела успели скрыться в подвалах, другие чудом выжили под развалинами собственных домов. Военное преступление задокументировано", – сообщает Нацполиция.

Расстояние от Богатыря до линии фронта составляет 25 км.

СПРАВКА. РСЗО "Смерч" бьет реактивными 7,6-метровыми 800-килограммовыми снарядами калибра 300 мм на дистанцию от 20 до 70 км (основные снаряды) и до 120 км (снаряды 9М542). Это не высокоточное оружие: точность поражения цели у него – до 0,3% от дальности.

13 октября российские оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на Берислав Херсонской области – она упала на автомобиль украинцев и убила находившуюся в салоне женщину.

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