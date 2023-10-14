UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ударила по селу Богатырь: погиб ребенок, есть раненые – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2023, 11:30
Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео
Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

Страна-террорист Россия нанесла удар по селу Богатыр Донецкой области. В результате атаки погиб 11-летний мальчик, его мать и брат ранены, сообщает Национальная полиция.

"Мальчику всего два дня назад исполнилось 11 лет. 31-летняя мать и ее младший сын [6 лет] госпитализированы с многочисленными ранениями", – пишет ведомство.

РФ атаковала деревню из ракетной системы залпового огня "Смерч", было зафиксировано девять прилетов по жилому сектору, отмечает Нацполиция.

Были повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские авто и электросеть, отмечает ведомство.

На месте ударов работала группа подразделения полиции "Белый ангел" Великоновоселковского направления, специализирующихся на эвакуации гражданских.

"Полицейские обошли пострадавший район. Некоторые люди в момент обстрела успели скрыться в подвалах, другие чудом выжили под развалинами собственных домов. Военное преступление задокументировано", – сообщает Нацполиция.

Расстояние от Богатыря до линии фронта составляет 25 км.

Багатир на мапі deepstate

СПРАВКА. РСЗО "Смерч" бьет реактивными 7,6-метровыми 800-килограммовыми снарядами калибра 300 мм на дистанцию от 20 до 70 км (основные снаряды) и до 120 км (снаряды 9М542). Это не высокоточное оружие: точность поражения цели у него – до 0,3% от дальности.
  • 13 октября российские оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на Берислав Херсонской области – она упала на автомобиль украинцев и убила находившуюся в салоне женщину.
Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабогатырьНациональная полициявоенное преступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 