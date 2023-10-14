Страна-террорист Россия нанесла удар по селу Богатыр Донецкой области. В результате атаки погиб 11-летний мальчик, его мать и брат ранены, сообщает Национальная полиция.
"Мальчику всего два дня назад исполнилось 11 лет. 31-летняя мать и ее младший сын [6 лет] госпитализированы с многочисленными ранениями", – пишет ведомство.
РФ атаковала деревню из ракетной системы залпового огня "Смерч", было зафиксировано девять прилетов по жилому сектору, отмечает Нацполиция.
Были повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские авто и электросеть, отмечает ведомство.
На месте ударов работала группа подразделения полиции "Белый ангел" Великоновоселковского направления, специализирующихся на эвакуации гражданских.
"Полицейские обошли пострадавший район. Некоторые люди в момент обстрела успели скрыться в подвалах, другие чудом выжили под развалинами собственных домов. Военное преступление задокументировано", – сообщает Нацполиция.
Расстояние от Богатыря до линии фронта составляет 25 км.
- 13 октября российские оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на Берислав Херсонской области – она упала на автомобиль украинцев и убила находившуюся в салоне женщину.
Комментарии