Країна-терорист Росія завдала удару по селу Багатир Донецької області. Унаслідок атаки загинув 11-річний хлопчик, його мати та брат поранені, повідомляє Національна поліція.

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"Хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років. 31-річна матір і її молодший син [6 років] госпіталізовані з численними пораненнями", – пише відомство.

РФ атакувала село з ракетної системи залпового вогню "Смерч", було зафіксовано дев'ять прильотів по житловому сектору, зазначає Нацполіція.

Було пошкоджено 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа, зауважує відомство.

На місці ударів працювала група підрозділу поліції "Білий янгол" Великоновосілківського напрямку, який спеціалізуються на евакуації цивільних.

"Поліцейські обійшли постраждалий район. Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші дивом вижили під руїнами власних домівок. Воєнний злочин задокументовано", – повідомляє Нацполіція.

Відстань від Багатиря до лінії фронту складає 25 км.

ДОВІДКА. РСЗВ "Смерч" б'є реактивними 7,6-метровими 800-кілограмовими снарядами калібру 300 мм на дистанцію від 20 до 70 км (основні снаряди) і до 120 км (снаряди 9М542). Це не високоточна зброя: точність ураження цілі в неї – до 0,3% від дальності.

13 жовтня російські окупанти скинули з дрона вибухівку на Берислав Херсонської області – вона впала на автівку українців і вбила жінку, яка знаходилась у салоні.

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