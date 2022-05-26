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Россияне врут Москве о своих "победах", командирам грозит тюрьма в РФ – перехват СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 18:28
Фото - Генштаб ВСУ
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Российские оккупанты врут Москве о своих "победах" в Украине, за что им грозит тюремный срок в РФ. Об этом следует из очередного перехвата, опубликованного СБУ.

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Оккупанты еще в конце апреля отчитались руководству о "взятии" села Долгенькое Изюмского района Харьковской области, хотя на самом деле населенный пункт находится под контролем украинских защитников, и за него до сих пор идут бои.

Из нового перехвата СБУ ясно, что за выдуманную ​​"победу" российского командира могут посадить в тюрьму.

"Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берем, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И все! А смысл в том, что Долгенькое еще три недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем", – рассказал оккупант своей матери.

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Оксана Житнюк
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сбу перехват Долгенькое
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